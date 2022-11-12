В Краснодарском крае сообщили о приостановке автомобильного движения по Крымскому мосту

Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено в субботу, 12 ноября. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Работы будут вести 12 ноября с 04:00 до 16:00 мск. Из-за этого движение автомобильного транспорта временно ограничат», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рекомендует водителям воздержаться от поездок и следить за поступающей информацией.

9 ноября пресс-служба Минтранса России сообщила, что автомобильное движение по Крымскому мосту 12 ноября будет приостановлено по причине ремонтных работ.