Хуснуллин: первый пролёт автомобильной части Крымского моста установлен
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«Использовали поперечную надвижку, что позволило произвести установку пролёта в кратчайшие сроки. Благодаря точной и слаженной работе специалистов операция по надвижке пролётного строения заняла 12 часов», — написал он в Telegram.
Вице-премьер также показал фотографии проводящихся работ.
3 ноября Хуснуллин доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении работ по усилению пролётных строений и ремонту опор Крымского моста.