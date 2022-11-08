Хуснуллин: первый пролёт автомобильной части Крымского моста установлен

Установка первого пролёта автодорожной части на Крымском мосту завершена в кратчайшие сроки. Монтаж следующего пролёта запланирован на 11 ноября, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Использовали поперечную надвижку, что позволило произвести установку пролёта в кратчайшие сроки. Благодаря точной и слаженной работе специалистов операция по надвижке пролётного строения заняла 12 часов», — написал он в Telegram.

Вице-премьер также показал фотографии проводящихся работ.

3 ноября Хуснуллин доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении работ по усилению пролётных строений и ремонту опор Крымского моста.