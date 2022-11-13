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В Ивановской области крыша и стена здания обрушились на машины

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Порядка семи автомобилей повреждены при обрушении части стены и крыши неэксплуатируемого здания в Кохме Ивановской области.
В Ивановской области крыша и стена здания обрушились на машины
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.

«Городской округ Кохма, улица Кочетовой, д. 67, — произошло обрушение фасадной части стены второго этажа неэксплуатируемого двухэтажного здания. Обрушение стены и крыши произошло на рядом припаркованные автомобили, пострадало примерно семь авто, пострадавших нет», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что обрушение произошло ночью. Предполагается, что оно было вызвано непогодой. 

6 ноября в Сочи обрушился балкон пятиэтажного жилого дома, инцидент произошёл в центре города. В результате происшествия погибли три человека.

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