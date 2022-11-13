В Ивановской области крыша и стена здания обрушились на машины
- Gettyimages.ru
Об этом сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
«Городской округ Кохма, улица Кочетовой, д. 67, — произошло обрушение фасадной части стены второго этажа неэксплуатируемого двухэтажного здания. Обрушение стены и крыши произошло на рядом припаркованные автомобили, пострадало примерно семь авто, пострадавших нет», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что обрушение произошло ночью. Предполагается, что оно было вызвано непогодой.
6 ноября в Сочи обрушился балкон пятиэтажного жилого дома, инцидент произошёл в центре города. В результате происшествия погибли три человека.