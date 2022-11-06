В Сочи сообщили о гибели двух человек из-за обрушения балкона жилого дома

В Сочи обрушился балкон пятиэтажного жилого дома, инцидент произошёл в центре города. По данным прокуратуры, два человека погибли, ещё один находится в больнице.

Как сообщили в МЧС, обрушение произошло на улице Донской в Центральном районе Сочи.

«Произошло обрушение балкона на четвёртом этаже пятиэтажного жилого дома», — цитирует министерство РИА Новости.

В прокуратуре пояснили, что, по предварительным данным, обвалилась балконная плита, на которой находились три человека.

По предварительной информации, двое из них погибли, один находится в больнице, сказали ТАСС в пресс-службе прокуратуры.