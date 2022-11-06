В Сочи сообщили о гибели двух человек из-за обрушения балкона жилого дома
- РИА Новости
Как сообщили в МЧС, обрушение произошло на улице Донской в Центральном районе Сочи.
«Произошло обрушение балкона на четвёртом этаже пятиэтажного жилого дома», — цитирует министерство РИА Новости.
В прокуратуре пояснили, что, по предварительным данным, обвалилась балконная плита, на которой находились три человека.
По предварительной информации, двое из них погибли, один находится в больнице, сказали ТАСС в пресс-службе прокуратуры.