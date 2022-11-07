Число погибших при обрушении балкона в Сочи возросло до трёх
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Скончался», — сообщили в прокуратуре, говоря о пострадавшем.
Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело после гибели людей из-за обрушения балкона жилого дома в Сочи.
6 ноября в Сочи обрушился балкон пятиэтажного жилого дома, инцидент произошёл в центре города. Сообщалось, что два человека погибли, ещё один находится в больнице.
Как уточняет kp.ru, двое мужчина и женщина вышли покурить.