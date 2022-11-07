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Число погибших при обрушении балкона в Сочи возросло до трёх

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В прокуратуре Краснодарского края заявили, что пострадавший в результате обрушения балкона пятиэтажного дома в Сочи умер, в результате чего число жертв трагедии возросло до трёх.
Число погибших при обрушении балкона в Сочи возросло до трёх
  • © ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Скончался», — сообщили в прокуратуре, говоря о пострадавшем.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело после гибели людей из-за обрушения балкона жилого дома в Сочи.

6 ноября в Сочи обрушился балкон пятиэтажного жилого дома, инцидент произошёл в центре города. Сообщалось, что два человека погибли, ещё один находится в больнице.

Как уточняет kp.ru, двое мужчина и женщина вышли покурить.

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