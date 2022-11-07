Число погибших при обрушении балкона в Сочи возросло до трёх

В прокуратуре Краснодарского края заявили, что пострадавший в результате обрушения балкона пятиэтажного дома в Сочи умер, в результате чего число жертв трагедии возросло до трёх.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. «Скончался», — сообщили в прокуратуре, говоря о пострадавшем. Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело после гибели людей из-за обрушения балкона жилого дома в Сочи. 6 ноября в Сочи обрушился балкон пятиэтажного жилого дома, инцидент произошёл в центре города. Сообщалось, что два человека погибли, ещё один находится в больнице. Как уточняет kp.ru, двое мужчина и женщина вышли покурить.