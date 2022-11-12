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Посол предупредил о подорожании колумбийского кофе в России из-за проблем с урожаем

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Посол Колумбии в Москве Эктор Аренас Нейра сообщил, что стоимость колумбийского кофе в России поднимется в 2023 году на фоне возникших в республике проблем с урожаем.
Посол предупредил о подорожании колумбийского кофе в России из-за проблем с урожаем
  • Gettyimages.ru

«Действительно, в производстве кофе сейчас есть проблемы, связанные с урожаем в самых «кофейных» регионах Колумбии из-за тяжёлой зимы», — рассказал он РИА Новости.

По словам Нейры, урожай кофе снизится на 50—57% по сравнению с показателями, зафиксированными в прошлом году.

Посол объяснил, что повышение цен также связано с подорожанием удобрений, проблемами с логистикой и нехваткой контейнеров.

«Так что ожидается повышение цен на кофе во всём мире, не только в России», — заключил он.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников допустил подорожание оливкового масла из-за засухи в Испании.

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