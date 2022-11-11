Узнать больше

Аксёнов анонсировал разовые выплаты в Крыму для раненных на Украине

Короткая ссылка
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о планах оказать разовую материальную помощь раненным на Украине военнослужащим.
Аксёнов анонсировал разовые выплаты в Крыму для раненных на Украине
  • РИА Новости
  • © Александр Полегенько

«Военнослужащим, а также лицам, проходившим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции, получившим лёгкое увечье (ранение, контузию, травму) во время специальной военной операции, будет оказана разовая материальная помощь в размере 100 тыс. рублей», — заявил он.

Получившие увечья средней степени тяжести или тяжёлые ранения получат по 200 тыс. рублей.

Средства выделят из республиканского бюджета и резервного фонда крымского Совмина.

Президент России Владимир Путин в марте подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим и членам их семей.

В ноябре Государственная дума приняла закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить