Аксёнов анонсировал разовые выплаты в Крыму для раненных на Украине
- РИА Новости
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«Военнослужащим, а также лицам, проходившим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции, получившим лёгкое увечье (ранение, контузию, травму) во время специальной военной операции, будет оказана разовая материальная помощь в размере 100 тыс. рублей», — заявил он.
Получившие увечья средней степени тяжести или тяжёлые ранения получат по 200 тыс. рублей.
Средства выделят из республиканского бюджета и резервного фонда крымского Совмина.
Президент России Владимир Путин в марте подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим и членам их семей.
В ноябре Государственная дума приняла закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции.