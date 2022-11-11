Аксёнов анонсировал разовые выплаты в Крыму для раненных на Украине

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о планах оказать разовую материальную помощь раненным на Украине военнослужащим.

«Военнослужащим, а также лицам, проходившим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции, получившим лёгкое увечье (ранение, контузию, травму) во время специальной военной операции, будет оказана разовая материальная помощь в размере 100 тыс. рублей», — заявил он.

Получившие увечья средней степени тяжести или тяжёлые ранения получат по 200 тыс. рублей.

Средства выделят из республиканского бюджета и резервного фонда крымского Совмина.

Президент России Владимир Путин в марте подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим и членам их семей.

В ноябре Государственная дума приняла закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции.