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В Калининградской области построят мусоросортировочный комплекс мощностью 350 тысяч тонн

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В Багратионовске Калининградской области построят мусоросортировочный комплекс мощностью 350 тыс. т.
В Калининградской области построят мусоросортировочный комплекс мощностью 350 тысяч тонн
  • Gettyimages.ru
  • © Billy Hustace

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Все поступившие на объект 100% отходов будут переработаны, а 50% из них — направлены на утилизацию, в том числе на компостирование и переработку вторсырья организациям-переработчикам», — заявил министр природных ресурсов и экологии региона Олег Ступин.

Также стало известно, что в Ямальском районе ЯНАО после прокурорской проверки убрали пять стихийных свалок, передаёт «Ямал 1». Их общая площадь составила более 7 тыс. кв. м. Главе района внесено представление.

«В результате свалки ликвидированы, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — рассказали в региональной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области ликвидировали почти 400 незаконных свалок с начала 2022 года.

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