В Ленобласти ликвидировали почти 400 незаконных свалок с начала года

В Ленинградской области ликвидировали почти 400 незаконных свалок с начала 2022 года.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Ликвидация старых свалок в Ленинградской области проводится одновременно с усилением контроля за перевозчиками и применением штрафных санкций к недобросовестным собственникам земель», — отмечается в сообщении.

Также стало известно, что в Надеждинском районе Приморского края запустят производство по утилизации отработанных покрышек в 2023 году, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Предприятие включат в состав экотехнопарка, который объединит компании по переработке вторсырья.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области планируют создать 13 объектов обращения с ТКО.