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В Ленобласти ликвидировали почти 400 незаконных свалок с начала года

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В Ленинградской области ликвидировали почти 400 незаконных свалок с начала 2022 года.
В Ленобласти ликвидировали почти 400 незаконных свалок с начала года
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Ликвидация старых свалок в Ленинградской области проводится одновременно с усилением контроля за перевозчиками и применением штрафных санкций к недобросовестным собственникам земель», — отмечается в сообщении.

Также стало известно, что в Надеждинском районе Приморского края запустят производство по утилизации отработанных покрышек в 2023 году, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Предприятие включат в состав экотехнопарка, который объединит компании по переработке вторсырья.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области планируют создать 13 объектов обращения с ТКО.

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