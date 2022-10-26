В Воронежской области создадут 13 объектов обращения с ТКО

В Воронежской области планируют создать 13 объектов обращения с ТКО.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Обсудили развитие инфраструктуры обращения с ТКО в Воронежской области. В регионе планируется строительство 13 объектов обработки, утилизации и размещения отходов общей мощностью более 500 тыс. т в год. Стоимость всех проектов составляет более 8 млрд рублей», — заявил глава РЭО Денис Буцаев.

По его словам, реализация большинства проектов может быть осуществлена на основе концессионных соглашений.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области обсудили вопросы обращения с ТКО.