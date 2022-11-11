Глава ЦБ Набиуллина считает, что «будущее как никогда туманно»

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что «будущее как никогда туманно». Об этом сообщило РИА Новости.

Во время форума Finopolis Набиуллина, представляя спикеров, рассказала, что работала почти десять лет вместе с Сергеем Швецовым, который в марте покинул пост первого зампреда ЦБ и сейчас занимает пост председателя наблюдательного совета Московской биржи.

По её словам, Швецов в ЦБ выступал «внутренним футурологом, визионером».

«И сейчас, когда будущее как никогда туманно, мы, конечно, особенно скучаем по вам, Сергей Анатольевич», — сказала Набиуллина.

Ранее Набиуллина заявила, что внешние условия для экономики страны изменились надолго, если не навсегда.

Также глава ЦБ во время выступления на совместном заседании комитетов Госдумы призвала не недооценивать влияние санкций на российскую и мировую экономику.