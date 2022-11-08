Набиуллина призвала не недооценивать влияние санкций на российскую и мировую экономику

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина во время выступления на совместном заседании комитетов Госдумы призвала не недооценивать влияние санкций на российскую и мировую экономику.

«Санкции — очень мощные, и их влияние и на российскую, и на мировую экономику преуменьшать не следует, отгородиться от их влияния будет невозможно», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с этим она отметила, что на какие-то санкции Россия повлиять может, а на какие-то нет.

Глава российского регулятора сказала, что международные санкции меняют географию российского импорта и экспорта, разрывают старые внешнеэкономические связи и требуют появления новых.

Ранее Набиуллина заявила, что внешние условия для экономики страны изменились надолго, если не навсегда.