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Набиуллина призвала не недооценивать влияние санкций на российскую и мировую экономику

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина во время выступления на совместном заседании комитетов Госдумы призвала не недооценивать влияние санкций на российскую и мировую экономику.
Набиуллина призвала не недооценивать влияние санкций на российскую и мировую экономику
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Санкции — очень мощные, и их влияние и на российскую, и на мировую экономику преуменьшать не следует, отгородиться от их влияния будет невозможно», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с этим она отметила, что на какие-то санкции Россия повлиять может, а на какие-то нет.

Глава российского регулятора сказала, что международные санкции меняют географию российского импорта и экспорта, разрывают старые внешнеэкономические связи и требуют появления новых.

Ранее Набиуллина заявила, что внешние условия для экономики страны изменились надолго, если не навсегда.

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