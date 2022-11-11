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Голикова поручила проработать повышение мотивации молодёжи к заботе о здоровье

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Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила проработать повышение мотивации молодёжи к заботе о здоровье.
Голикова поручила проработать повышение мотивации молодёжи к заботе о здоровье
  • РИА Новости
  • © Александр Астафьев

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на протокол заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

«АНО «Национальные приоритеты» совместно с Минтрудом России, Минздравом России... проработать и представить в Совет предложения по проведению... информационно-разъяснительной кампании, ориентированной на мужское население в возрасте 15—35 лет и направленной на повышение мотивации мужчин к внимательному отношению к своему здоровью», — отмечается в документе.

Ранее руководитель медицинской онлайн-лаборатории Lab4U Валерий Саванович назвал недосып одной из причин проблем со здоровьем у офисных работников.

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