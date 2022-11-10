Специалист Саванович назвал недосып одной из причин проблем со здоровьем у офисных работников
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В беседе с Общественной службой новостей он заявил, что недосып — одна из главных причин проблем со здоровьем. Хроническая депривация сна наблюдается у большинства тех, кто тратит на дорогу от дома до офиса и обратно не менее 2—3 часов.
Ещё одной причиной проблем со здоровьем Саванович назвал гиподинамию, поскольку офисные работники проводят сидя от восьми и более часов.
Вклад в ухудшение здоровья также вносит неправильный режим питания.
Ранее врач-невролог доктор медицинских наук Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.