Специалист Саванович назвал недосып одной из причин проблем со здоровьем у офисных работников

Руководитель медицинской онлайн-лаборатории Lab4U Валерий Саванович рассказал, какие проблемы со здоровьем могут быть у офисных работников.

В беседе с Общественной службой новостей он заявил, что недосып — одна из главных причин проблем со здоровьем. Хроническая депривация сна наблюдается у большинства тех, кто тратит на дорогу от дома до офиса и обратно не менее 2—3 часов.

Ещё одной причиной проблем со здоровьем Саванович назвал гиподинамию, поскольку офисные работники проводят сидя от восьми и более часов.

Вклад в ухудшение здоровья также вносит неправильный режим питания.

Ранее врач-невролог доктор медицинских наук Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.