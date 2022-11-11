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Голикова поручила изучить запрет абортов для подростков без согласия родителей

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Российский вице-премьер Татьяна Голикова поручила изучить возможность запрета на аборт для девушек в возрасте от 15 до 18 лет без согласия родителей.
Голикова поручила изучить запрет абортов для подростков без согласия родителей
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Астахов

«Проработать вопросы и представить предложения: об утверждении единого порядка проведения доабортного психологического консультирования; о целесообразности введения запрета на выполнение аборта несовершеннолетним 15—18 лет без согласия родителей (законных представителей)», — приводит РИА Новости выдержку из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Кроме того, она предложила обсудить переименование информационного документа при проведении аборта на «лист сохранения беременности».

В 2021 году Голикова сообщила о сокращении числа абортов в России. По её словам, за период с 2016 года число таких операций сократилось на 39%.

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