Голикова сообщила о сокращении числа абортов в России

В России количество абортов за период с 2016 года сократилось на 39%. Об этом рассказала заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова.

Во время заседания Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере она рассказала, что, несмотря на сложный период пандемии, более 230 тыс. женщин были проконсультированы в центрах медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. При этом почти 50 тыс. женщин приняли решение не отказываться от рождения детей.

«Хочу отметить, что за период с 2016 года количество абортов в Российской Федерации сократилось на 39%. Это серьёзные цифры, но тем не менее, извиняюсь за такое слово, потенциал в этом вопросе ещё есть», — цитирует её РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявила, что государство в 2021 году продолжит принимать меры, направленные на помощь семьям с детьми до восьми лет.