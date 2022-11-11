Минцифры разрабатывает программу по возвращению в Россию IT-специалистов

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство разрабатывает программу по возвращению в страну специалистов в области IT.

Об этом сообщает ТАСС.



«Мы пытаемся сформулировать, что должно быть сделано дополнительно, чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал. Мы сейчас смотрим, обсуждаем, что могло бы дать гарантии определённые тем, кто уехал», — сказал он.

Таким образом министр ответил на вопрос о том, разрабатывается ли в настоящий момент соответствующая программа.

Ранее Шадаев высказался против драконовских мер в отношении уехавших IT-сотрудников.