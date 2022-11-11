Минцифры разрабатывает программу по возвращению в Россию IT-специалистов
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Об этом сообщает ТАСС.
«Мы пытаемся сформулировать, что должно быть сделано дополнительно, чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал. Мы сейчас смотрим, обсуждаем, что могло бы дать гарантии определённые тем, кто уехал», — сказал он.
Таким образом министр ответил на вопрос о том, разрабатывается ли в настоящий момент соответствующая программа.
Ранее Шадаев высказался против драконовских мер в отношении уехавших IT-сотрудников.