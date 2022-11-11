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Минцифры разрабатывает программу по возвращению в Россию IT-специалистов

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Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство разрабатывает программу по возвращению в страну специалистов в области IT.
Минцифры разрабатывает программу по возвращению в Россию IT-специалистов
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы пытаемся сформулировать, что должно быть сделано дополнительно, чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал. Мы сейчас смотрим, обсуждаем, что могло бы дать гарантии определённые тем, кто уехал», — сказал он.

Таким образом министр ответил на вопрос о том, разрабатывается ли в настоящий момент соответствующая программа.

Ранее Шадаев высказался против драконовских мер в отношении уехавших IT-сотрудников.

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