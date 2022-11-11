Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России фонда Вудро Вильсона
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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации «Международный научный центр им. Вудро Вильсона», — приводит сообщение РИА Новости.
Уточняется, что деятельность центра представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.
Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность британской неправительственной организации Calvert 22 Foundation.