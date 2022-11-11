Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России фонда Вудро Вильсона

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность американского международного научного центра имени Вудро Вильсона.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации «Международный научный центр им. Вудро Вильсона», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что деятельность центра представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность британской неправительственной организации Calvert 22 Foundation.