Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность британской НПО Calvert 22
- РИА Новости
«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации Calvert 22 Foundation, Великобритания», — говорится в заявлении.
В Генпрокуратуре отметили, что деятельность британской НПО угрожает основам конституционного строя и безопасности России.
В ведомстве также сообщили, что информация о решении направлена в Минюст.
Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность «Фонда открытой Эстонии».