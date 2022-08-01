Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность британской НПО Calvert 22

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность британской неправительственной организации Calvert 22 Foundation.

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации Calvert 22 Foundation, Великобритания», — говорится в заявлении.

В Генпрокуратуре отметили, что деятельность британской НПО угрожает основам конституционного строя и безопасности России.

В ведомстве также сообщили, что информация о решении направлена в Минюст.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность «Фонда открытой Эстонии».