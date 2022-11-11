На Ставрополье школьник умер после конфликта с одноклассником на перемене

В Ставропольском крае школьник умер, после того как одноклассник передавил ему сонную артерию в ходе потасовки, произошедшей во время перемены.

Об этом информирует пресс-служба краевого следственного управления СК.

По информации СК, днём 10 ноября в образовательном учреждении в станице Барсуковской Кочубеевского округа на перемене произошла потасовка между двумя одноклассниками.

В СК сообщили, что во время потасовки один подросток передавил сонную артерию другому, в результате полученной травмы самочувствие последнего резко ухудшилось.

Школьнику оказали медицинскую помощь, но спасти его не удалось.

Следователи возбудили уголовное дело.

В октябре в СК заявили о задержании школьника в Симферополе, ударившего одноклассника ножом в шею.