На Ставрополье школьник умер после конфликта с одноклассником на перемене
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба краевого следственного управления СК.
По информации СК, днём 10 ноября в образовательном учреждении в станице Барсуковской Кочубеевского округа на перемене произошла потасовка между двумя одноклассниками.
В СК сообщили, что во время потасовки один подросток передавил сонную артерию другому, в результате полученной травмы самочувствие последнего резко ухудшилось.
Школьнику оказали медицинскую помощь, но спасти его не удалось.
Следователи возбудили уголовное дело.
В октябре в СК заявили о задержании школьника в Симферополе, ударившего одноклассника ножом в шею.