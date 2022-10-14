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В СК заявили о задержании школьника в Симферополе, ударившего одноклассника ножом в шею

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Пресс-служба крымского управления СК России заявила о задержании школьника в Симферополе, ударившего одноклассника ножом в шею.
В СК заявили о задержании школьника в Симферополе, ударившего одноклассника ножом в шею
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 16-летнего школьника одного из общеобразовательных учреждений Симферополя, подозреваемого в покушении на убийство сверстника (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России)... подозреваемый подросток задержан», — сказано в заявлении.

По данным следствия, 13 октября учащийся образовательного заведения в Симферополе из-за обиды и неприязни в отношении к однокласснику устроил ссору, а после несколько раз ударил его принесённым с собой ножом в шею.

Раненый школьник в тяжёлом состоянии был госпитализирован, в настоящий момент его состояние стабилизировалось и угрозы его жизни нет.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области возбудили уголовное дело после избиения инвалида подростками.

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