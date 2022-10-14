В СК заявили о задержании школьника в Симферополе, ударившего одноклассника ножом в шею
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 16-летнего школьника одного из общеобразовательных учреждений Симферополя, подозреваемого в покушении на убийство сверстника (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России)... подозреваемый подросток задержан», — сказано в заявлении.
По данным следствия, 13 октября учащийся образовательного заведения в Симферополе из-за обиды и неприязни в отношении к однокласснику устроил ссору, а после несколько раз ударил его принесённым с собой ножом в шею.
Раненый школьник в тяжёлом состоянии был госпитализирован, в настоящий момент его состояние стабилизировалось и угрозы его жизни нет.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области возбудили уголовное дело после избиения инвалида подростками.