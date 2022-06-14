Дело о хулиганстве возбуждено после избиения нижегородскими подростками инвалида

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Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Нижегородской области после избиения инвалида подростками, сообщает СУ СК по региону.
Дело о хулиганстве возбуждено после избиения нижегородскими подростками инвалида
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство, совершённое группой лиц)», — говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, 9 июня 2022 года трое несовершеннолетних подростков в возрасте от 12 до 15 лет в селе Темта Нижегородской области беспричинно оскорбили и нанесли несколько ударов по лицу и телу 45-летнему местному жителю, который является инвалидом.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту убийства 12-летнего школьника в Нижнем Новгороде.

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