В Нижнем Новгороде по факту убийства 12-летнего школьника возбуждено уголовное дело

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Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту убийства 12-летнего школьника в Нижнем Новгороде.
В Нижнем Новгороде по факту убийства 12-летнего школьника возбуждено уголовное дело
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Преступление произошло вечером 6 июня в подъезде дома на улице Куйбышева. По версии следствия, 13-летний подросток из-за личной неприязни несколько раз ударил своего 12-летнего знакомого ножом, а после этого скрылся. В результате пострадавший скончался от полученных ран.

«Местонахождение правонарушителя было установлено в кратчайшие сроки. Фигуранты были знакомы. Предварительно, между ними были конфликты, якобы погибший обижал 13-летнего подростка и не желал с ним общаться», — цитирует ИА «Время Н» заявление пресс-службы СК.

Подозреваемый задержан и помещён в центр изоляции для несовершеннолетних правонарушителей.

Ранее сообщалось, что суд в Челябинске отправил 14-летнего подростка под домашний арест за избиение сверстника до смерти.

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