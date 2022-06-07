В Нижнем Новгороде по факту убийства 12-летнего школьника возбуждено уголовное дело

Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту убийства 12-летнего школьника в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Преступление произошло вечером 6 июня в подъезде дома на улице Куйбышева. По версии следствия, 13-летний подросток из-за личной неприязни несколько раз ударил своего 12-летнего знакомого ножом, а после этого скрылся. В результате пострадавший скончался от полученных ран.

«Местонахождение правонарушителя было установлено в кратчайшие сроки. Фигуранты были знакомы. Предварительно, между ними были конфликты, якобы погибший обижал 13-летнего подростка и не желал с ним общаться», — цитирует ИА «Время Н» заявление пресс-службы СК.

Подозреваемый задержан и помещён в центр изоляции для несовершеннолетних правонарушителей.

Ранее сообщалось, что суд в Челябинске отправил 14-летнего подростка под домашний арест за избиение сверстника до смерти.