В Тюменской области организовали проверку по факту избиения ребёнка

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В Тюменской области организована доследственная проверка после размещённого в СМИ сообщения об избиении женщиной своего несовершеннолетнего ребёнка.
В Тюменской области организовали проверку по факту избиения ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с фрагментами происшествия, где видно, как женщина избивает маленькую девочку. Инцидент произошёл в Тюмени на улице Магаданской в ночь на 25 апреля.

«В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сообщении СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в СКР по Тюменской области.

Ранее Newinform сообщал, что в Челябинске подростка отправили под домашний арест за избиение сверстника до смерти.

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