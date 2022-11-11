Медведев: понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло

Понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Всё вернётся домой. В Российскую Федерацию», — написал он в Telegram.

Медведев отметил, что в нынешней ситуации «алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону на Херсонском направлении по рубежу реки Днепр и приказал приступить к отводу войск.

11 ноября Министерство обороны России заявило о завершении переброски группировки российских войск на Херсонском направлении на левый берег Днепра.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что Херсонская область является субъектом России, это закреплено законодательно.