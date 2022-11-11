Врач Крашкина отметила эффективность психотерапии в борьбе с шопоголизмом

Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала о психотерапевтических методах борьбы с шопоголизмом.

Говоря о подходах к коррекции шопоголизма, специалист прежде всего должен помочь человеку с осознанием его самооценки, сообщила она в разговоре с РИАМО.

По её словам, следует уделить внимание каждому направлению: образованию, профессиональному росту, физическому состоянию человека.

«Необходимо разбирать каждый конкретный шаг, ведь только восстановив внутреннее содержание, организм перестанет рождать эти сорняки в виде шопоголизма. Более лёгкий, более быстрый путь, конечно, медикаментозный, но здесь тоже необходимо глубинное понимание уровня проблемы. Поэтому для того, чтобы разобраться, необходимо посещение психолога или психотерапевта», — резюмировала Крашкина.

Ранее психолог Ольга Гуманова в беседе с ФАН дала советы по борьбе с хандрой.