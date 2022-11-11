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Психолог Бахтина назвала дефицит серотонина одной из возможных причин шопоголизма

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Медицинский психолог Психоневрологического диспансерного отделения Королёва (Московская область) Ирина Бахтина рассказала о причинах шопоголизма.
Психолог Бахтина назвала дефицит серотонина одной из возможных причин шопоголизма
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  • © YorVen

«Причин такой психологической компенсации может быть несколько. Их объединяет то, что человек пытается получить то, чего ему недостаёт, покупка становится символом любви, власти, богатства или уверенности», — объяснила она в разговоре с РИАМО.

В числе распространённых причин возникновения такого состояния психолог назвала неумение управлять своими эмоциями и непонимание истинных причин внутренних или межличностных конфликтов.

К шопоголизму также могут толкать неустойчивая самооценка, строгое воспитание в детстве, чувство одиночества, дефицит гормона серотонина, заключила Бахтина.

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