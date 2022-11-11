Юрист Воробьёв прокомментировал предложение отказывать в ипотеке из-за долга по алиментам
- Gettyimages.ru
- © xijian
По его словам, эту меру будет непросто реализовать.
«Сведения о задолженности по алиментам не являются открытыми. Банк может обладать только информацией о наличии задолженности. Но нет дифференциации, за что именно долг», — уточнил он.
Юрист добавил, что банки при наличии задолженности уже маловероятно, что будут одобрять кредит.
«Банк ведёт проверку, и если задолженность по абсолютно любой статье есть, то человеку может быть отказано. И банки невозможно будет проверить», — заключил Воробьёв.
Ранее Милонов предложил гарантированно отказывать в выдаче ипотеки гражданам, у которых есть крупный немотивированный долг по алиментным выплатам.
По его словам, наличие такой задолженности в финансовой истории должно стать «пожизненным негативным фактором».