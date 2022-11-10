В Петербурге прививку от гриппа сделали 2 млн жителей

В Санкт-Петербурге прививку от гриппа сделали 2 млн жителей, или 38,8% от запланированного к вакцинации населения.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, заболеваемость гриппом и ОРВИ в городе находится на неэпидемическом уровне.

Также стало известно, что в Оренбургской области от гриппа вакцинировались более 850 тыс. человек, передаёт RIA56 со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

«В рамках национального календаря профилактических прививок вакцинировано более 834 тыс. человек, в том числе 188,3 тыс. детей, 2 тыс. беременных женщин. За счёт дополнительных источников финансирования привиты 16,4 тыс. человек», — уточнили в ведомстве.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.