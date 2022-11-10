Узнать больше

В Петербурге прививку от гриппа сделали 2 млн жителей

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге прививку от гриппа сделали 2 млн жителей, или 38,8% от запланированного к вакцинации населения.
В Петербурге прививку от гриппа сделали 2 млн жителей
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, заболеваемость гриппом и ОРВИ в городе находится на неэпидемическом уровне.

Также стало известно, что в Оренбургской области от гриппа вакцинировались более 850 тыс. человек, передаёт RIA56 со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

«В рамках национального календаря профилактических прививок вакцинировано более 834 тыс. человек, в том числе 188,3 тыс. детей, 2 тыс. беременных женщин. За счёт дополнительных источников финансирования привиты 16,4 тыс. человек», — уточнили в ведомстве.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить