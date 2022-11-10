Врач Токарев рассказал о внедрении системы ИИ в медицину на Ямале

Главный врач-профилактолог Уральского федерального округа, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал о внедрении системы искусственного интеллекта в медицину на Ямале.

«В 2019 году в ЯНАО началась реализация нового перспективного проекта. Между правительством ЯНАО и ассоциацией «Национальная база медицинских знаний» было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере реализации пилотного проекта «Внедрение систем искусственного интеллекта для медицины» с целью практической апробации систем поддержки принятия врачебных решений, использующих технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, в медицинских организациях», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, на первом этапе специалисты взяли для исследования более 5000 карт диспансеризации. В 64% случаев система Webiomed смогла обнаружить дополнительные факторы сердечно-сосудистого риска.

«Применение системы поддержки принятия врачебных решений как «цифрового помощника» при проведении профилактических мероприятий, включая профилактические осмотры и диспансеризацию, может реально помочь врачам более полноценно выявлять и учитывать персональные факторы риска пациентов», — считает Токарев.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве начали использовать технологии ИИ в выявлении патологий позвоночника.