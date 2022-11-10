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В России предложили закрепить наименования «био» и «эко» только для органических продуктов

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В России предложили разрешить использовать обозначения «био» и «эко» только для маркировки органической продукции. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.
В России предложили закрепить наименования «био» и «эко» только для органических продуктов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Речь идёт о маркировке экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии, производство которых отвечает определённым требованиям.

Как отметил соавтор законопроекта, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, на продовольственном рынке России, помимо сертифицированной органической продукции, есть товары с маркировкой «эко» и «био».

«Для широкого круга покупателей такие товары ассоциируются с органической продукцией», — сказал он.

Подготовленный сенаторами проект позволяет производителям органики маркировать свою продукцию не только словом «органический», но и «экологический», «биодинамический», их сокращениями «эко» и «био», отдельно либо в сочетании с наименованием органической продукции.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров прокомментировал планы по маркировке экопродукции.

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