В Петербурге начались работы по сносу старых корпусов горбольницы № 15

В Санкт-Петербурге начались работы по сносу двух старых корпусов горбольницы № 15.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на главного врача Андрея Новицкого.

По словам Новицкого, в течение 2023—2024 годов на территории больницы будет идти строительство. Ввод нового корпуса намечен на 2025 год. Он рассчитан на более чем 500 коек.

«Интенсивность работы, конечно, выросла, но мы работаем полностью в соответствии с санэпиднормами, все разрешения есть», — отметил главврач.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области с начала 2022 года выдали 56 заключений о соответствии по итогам строительства социальных объектов.