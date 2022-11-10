Узнать больше

В Петербурге начались работы по сносу старых корпусов горбольницы № 15

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге начались работы по сносу двух старых корпусов горбольницы № 15.
В Петербурге начались работы по сносу старых корпусов горбольницы № 15
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на главного врача Андрея Новицкого.

По словам Новицкого, в течение 2023—2024 годов на территории больницы будет идти строительство. Ввод нового корпуса намечен на 2025 год. Он рассчитан на более чем 500 коек.

«Интенсивность работы, конечно, выросла, но мы работаем полностью в соответствии с санэпиднормами, все разрешения есть», — отметил главврач.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области с начала 2022 года выдали 56 заключений о соответствии по итогам строительства социальных объектов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить