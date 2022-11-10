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Кардиолог Аскаров рассказал о возможных осложнениях инфаркта

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Кандидат медицинских наук врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров рассказал о возможных осложнениях инфаркта.
Кардиолог Аскаров рассказал о возможных осложнениях инфаркта
  • РИА Новости

«Инфаркт миокарда развивается из-за полной закупорки сердечной артерии тромбом, в котором есть атеросклеротическая бляшка», — напомнил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, среди возможных осложнений — отёк лёгкого, тяжёлые нарушения сердечного ритма, формирование острой аневризмы левого желудочка.

Как отметил Аскаров, при подозрении на инфаркт миокарда нужно вызвать скорую помощь.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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