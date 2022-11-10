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В Роскачестве прокомментировали ситуацию на рынке потребительских товаров

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Руководитель Роскачества Максим Протасов прокомментировал ситуацию на рынке потребительских товаров.
В Роскачестве прокомментировали ситуацию на рынке потребительских товаров
  • РИА Новости

«Основные сложности, возникшие у нас на этом витке геополитических изменений, были вызваны тотальной перенастройкой логистических цепочек. Поставка различного вида оборудования, его запасных частей, ингредиентов, упаковки для производства готовой продукции стала вызовом для производителей», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, с этим справилось большинство производителей, а импортозамещение направлено на ассортимент товаров, который в большей степени сократился из-за ухода зарубежных брендов.

Ранее председатель Совета ТПП России по интеллектуальной собственности Дмитрий Фадеев прокомментировал ситуацию с параллельным импортом.

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