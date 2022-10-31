В ТПП прокомментировали ситуацию с параллельным импортом

Председатель Совета ТПП России по интеллектуальной собственности Дмитрий Фадеев прокомментировал ситуацию с параллельным импортом.

«За последнее время порядка 215 брендов были исключены из перечня, так как их производители в той или иной форме вернулись к своей деятельности на территории РФ. Но процесс дополнения перечня новыми позициями идёт постоянно», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил Фадеев, ТПП по инициативе производственного бизнеса направила ряд предложений для новой редакции перечня.

В частности, список предлагают дополнить такими позициями, как захватные приспособления станков для деталей и инструментов, параллельные захватные устройства, направляющие для станков с поворотным переходом.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что в страну в рамках параллельного импорта уже завезено товаров на $9 млрд.