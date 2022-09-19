Решетников: в Россию в рамках параллельного импорта уже завезено товаров на $9 млрд

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что в страну в рамках параллельного импорта уже завезено товаров на $9 млрд.

Об этом он сказал, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по экономической политике и контролю.

«Хорошо сработал параллельный импорт. Ввезено более 1,3 млн т товаров на $9,3 млрд. Это помогло поддержать потребительский спрос, прежде всего на рынке непродовольственных товаров: бытовой техники, бытовой химии», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью газете «Известия» заявил, что объём параллельного импорта в 2022 году прогнозируется на уровне $20 млрд.

7 сентября Мантуров также сообщил, что механизм параллельного импорта будет продлён на весь 2023 год.