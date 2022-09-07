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Мантуров: программа параллельного импорта будет продлена на весь 2023 год

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Механизм параллельного импорта будет продлён на весь 2023 год. Об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Решение такое подготовлено», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о продлении параллельного импорта на 2023 год.

Мантуров уточнил, что список товаров для параллельного импорта продолжит корректироваться в зависимости от решений компаний о возобновлении или прекращении поставок своей продукции в Россию.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий на 2022 год параллельный импорт.

11 июля Минпромторг утвердил изменения в перечень товаров для параллельного импорта, добавив в него продукцию Siemens, BMW и LEGO.

Изменения также коснулись парфюмерных и косметических средств, аккумуляторов, станкоинструментальной и другой продукции.

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