В МВД сообщили, что похищенных при ограблении в Домодедове граждан нашли в лесополосе
- РИА Новости
Отмечается, что грабители угрожали прилетевшим из Бишкека гражданам предметами, «похожими на автоматическое оружие». Злоумышленники забрали ценности, посадили мужчин в машины и скрылись с места происшествия.
«Через некоторое время в лесополосе транспортные полицейские обнаружили две брошенные иномарки, а рядом с ними — ранее похищенных граждан», — приводит РИА Новости сообщение.
В МВД подчеркнули, что объявлен план «Перехват».
Ранее в пресс-службе аэропорта Домодедово подтвердили, что на площади возле аэропорта произошло ограбление, однако стрельбы, о которой сообщили СМИ, не было.
Источник РИА Новости заявил, что у группы мужчин, прибывших из Бишкека, на площади возле аэропорта Домодедово отобрали около $4 млн.