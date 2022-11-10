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В МВД сообщили, что похищенных при ограблении в Домодедове граждан нашли в лесополосе

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Похищенных при ограблении граждан возле аэропорта Домодедово нашли в лесополосе, злоумышленников ищут. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД по Центральному федеральному округу.
В МВД сообщили, что похищенных при ограблении в Домодедове граждан нашли в лесополосе
  • РИА Новости

Отмечается, что грабители угрожали прилетевшим из Бишкека гражданам предметами, «похожими на автоматическое оружие». Злоумышленники забрали ценности, посадили мужчин в машины и скрылись с места происшествия.

«Через некоторое время в лесополосе транспортные полицейские обнаружили две брошенные иномарки, а рядом с ними — ранее похищенных граждан», — приводит РИА Новости сообщение.

В МВД подчеркнули, что объявлен план «Перехват».

Ранее в пресс-службе аэропорта Домодедово подтвердили, что на площади возле аэропорта произошло ограбление, однако стрельбы, о которой сообщили СМИ, не было.

Источник РИА Новости заявил, что у группы мужчин, прибывших из Бишкека, на площади возле аэропорта Домодедово отобрали около $4 млн.

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