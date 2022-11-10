Представители Домодедова заявили, что ограбление у аэропорта произошло без стрельбы
- AP
«На привокзальной площади произошло ограбление. Факт стрельбы аэропорт Домодедово не подтверждает», — заявили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Также сообщается, что линейное управление МВД проводит проверку.
Ранее РЕН ТВ сообщал, что в Домодедове неизвестные открыли огонь по автомобилю Lexus и похитили крупную сумму денег.
Источник РИА Новости заявил, что у группы мужчин, прибывших из Бишкека, на площади возле аэропорта Домодедово отобрали около $4 млн.
Ведётся розыск злоумышленников.