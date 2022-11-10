РЕН ТВ: в московском аэропорту Домодедово произошло ограбление со стрельбой
- РИА Новости
Согласно предварительной информации, после ограбления преступники уехали на внедорожнике Chevrolet.
По словам источника, в Московском округе объявили план «Перехват» для розыска нападавших.
В январе Наро-Фоминский суд Московской области арестовал мужчину, задержанного по подозрению в разбойном нападении на Марину Коташенко, вдову певца Александра Градского. Сообщалось, что сумма ущерба могла составить 100 млн рублей.