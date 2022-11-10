РЕН ТВ: в московском аэропорту Домодедово произошло ограбление со стрельбой

В московском аэропорту Домодедово неизвестные открыли огонь по автомобилю Lexus и похитили крупную сумму денег. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

РИА Новости