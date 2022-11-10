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РЕН ТВ: в московском аэропорту Домодедово произошло ограбление со стрельбой

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В московском аэропорту Домодедово неизвестные открыли огонь по автомобилю Lexus и похитили крупную сумму денег. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.
РЕН ТВ: в московском аэропорту Домодедово произошло ограбление со стрельбой
  • РИА Новости

Согласно предварительной информации, после ограбления преступники уехали на внедорожнике Chevrolet.

По словам источника, в Московском округе объявили план «Перехват» для розыска нападавших.

В январе Наро-Фоминский суд Московской области арестовал мужчину, задержанного по подозрению в разбойном нападении на Марину Коташенко, вдову певца Александра Градского. Сообщалось, что сумма ущерба могла составить 100 млн рублей.

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