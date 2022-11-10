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РИА Новости: злоумышленники отобрали у группы мужчин в Домодедове $4 млн

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Злоумышленники, совершившие вооружённое нападение на группу мужчин на площади возле аэропорта Домодедово, отобрали у них около $4 млн.
РИА Новости: злоумышленники отобрали у группы мужчин в Домодедове $4 млн
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, нападение произошло на привокзальной площади аэропорта Домодедово.

Он уточнил, что вооружённые преступники напали на граждан, прилетевших в Москву из Бишкека.

«Злоумышленники отобрали у них около $4 млн», — сказал источник.

Пострадавших нет.

Ранее РЕН ТВ сообщал, что в Домодедове неизвестные открыли огонь по автомобилю Lexus и похитили крупную сумму денег. 

По словам источника телеканала, в Московском округе объявили план «Перехват» для розыска нападавших.

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