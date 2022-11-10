РИА Новости: злоумышленники отобрали у группы мужчин в Домодедове $4 млн
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.
По его словам, нападение произошло на привокзальной площади аэропорта Домодедово.
Он уточнил, что вооружённые преступники напали на граждан, прилетевших в Москву из Бишкека.
«Злоумышленники отобрали у них около $4 млн», — сказал источник.
Пострадавших нет.
Ранее РЕН ТВ сообщал, что в Домодедове неизвестные открыли огонь по автомобилю Lexus и похитили крупную сумму денег.
По словам источника телеканала, в Московском округе объявили план «Перехват» для розыска нападавших.