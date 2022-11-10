РИА Новости: злоумышленники отобрали у группы мужчин в Домодедове $4 млн

Злоумышленники, совершившие вооружённое нападение на группу мужчин на площади возле аэропорта Домодедово, отобрали у них около $4 млн.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, нападение произошло на привокзальной площади аэропорта Домодедово.

Он уточнил, что вооружённые преступники напали на граждан, прилетевших в Москву из Бишкека.

«Злоумышленники отобрали у них около $4 млн», — сказал источник.

Пострадавших нет.

Ранее РЕН ТВ сообщал, что в Домодедове неизвестные открыли огонь по автомобилю Lexus и похитили крупную сумму денег.

По словам источника телеканала, в Московском округе объявили план «Перехват» для розыска нападавших.