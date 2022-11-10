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Полиция задержала мужчину, угрожавшего журналисту из Тулы расправой

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Тульская полиция задержала мужчину, который угрожал местному журналисту расправой, в случае если он не удалит публикацию о нарушителях правил дорожного движения.
Полиция задержала мужчину, угрожавшего журналисту из Тулы расправой
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-издание Myslo, речь идёт об их журналисте Сергее Старикове. После публикации одного из материалов в рубрике «Накажи автохама» журналисту начали поступать звонки, SMS и сообщения в мессенджерах с угрозами.

«Была установлена личность и местонахождение мужчины, угрожавшего журналисту. Им оказался 26-летний уроженец одной из республик Средней Азии. 9 ноября он был задержан сотрудниками полиции, когда приехал в Тулу из соседнего региона», — заявили в УМВД по Тульской области.

В августе в Мексике застрелили журналиста Фредида Романа.

В апреле ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство телеведущего Владимира Соловьёва. 

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