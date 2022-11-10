Узнать больше

Юрист Ярмуш поддержала введение уголовной ответственности для коллекторов за угрозы

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала одобрение Госдумой в первом чтении законопроекта об уголовной ответственности за незаконную деятельность коллекторов, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
Юрист Ярмуш поддержала введение уголовной ответственности для коллекторов за угрозы
  • РИА Новости

Специалист поддержала желание законодателей защитить граждан России от недобросовестных коллекторов, которые, по её словам, часто используют недопустимые тактики, в том числе принуждение, запугивание, шантаж для «выбивания» долгов.

«Сейчас очень много совершенно неадекватных людей, которые выкупают чужие долги и потом преследуют граждан, применяя совершенно недопустимые бандитские способы получения денег с должников», — рассказала Ярмуш.

Поэтому, по её мнению, любое ужесточение наказания для незаконной деятельности коллекторов будет необходимо для «соблюдения баланса» интересов кредитных организаций и граждан России.

«Бывают случаи, когда из-за недобросовестности кредитных организаций кредиты выдаются людям, которые явно не могут их выплачивать. Их вводят в заблуждение относительно тех процентов и штрафных санкций, которые возникнут в случае невыполнения обязательств по возвращению долга и процентов», — заключила юрист.

Ранее стало известно о том, что в Госдуме одобрили в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за незаконную деятельность коллекторов, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить