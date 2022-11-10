Госдума одобрила законопроект об уголовной ответственности для коллекторов за угрозы

В Госдуме одобрили в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за незаконную деятельность коллекторов, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

«Необходимо исключить ситуации, когда коллекторы требуют от граждан вернуть долг, угрожая увечьями, поджогом дома или машины, шантажируют личной информацией... Депутаты... инициировали законопроект об установлении уголовной ответственности за незаконную деятельность коллекторов», — говорится в заявлении спикера российской Госдумы Вячеслава Володина.

Уточняется, что за соответствующие действия законопроект предполагает установить штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на период до пяти лет.

В случае если угрозы поступали от организованной группы, предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В июне в Госдуму России внесли законопроект о привлечении к уголовной ответственности коллекторов за насилие или угрозы насилием с их стороны.