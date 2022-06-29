В ГД внесли проект об уголовной ответственности для коллекторов за насилие или угрозы

В Госдуму России внесли законопроект о привлечении к уголовной ответственности коллекторов за насилие или угрозы насилием с их стороны.

«Проектом федерального закона... предлагается установить уголовную ответственность за незаконную деятельность в сфере возврата просроченной задолженности физических лиц», — говорится в пояснительной записке к инициативе.

Согласно законопроекту, применение насилия или угроза его применения, уничтожение или повреждение имущества, а также распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица, с целью возврата просроченной задолженности физических лиц наказывается штрафом в размере до 500 тыс. рублей, принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до пяти лет.

В 2021 году председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет законопроект об установлении уголовной ответственности за незаконную деятельность коллекторов.