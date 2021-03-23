В Госдуму внесён проект о наказании коллекторов за незаконную деятельность

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет законопроект об установлении уголовной ответственности за незаконную деятельность коллекторов.

«Уголовная ответственность будет наступать, если коллектор угрожает человеку, пытается повредить его имущество или обещает сделать это, если распространяет о должнике заведомо ложные или порочащие его сведения. За это может грозить как штраф до полумиллиона рублей, так и лишение свободы до пяти лет», — отметил Володин.

По его словам, максимально возможное наказание по новой статье Уголовного кодекса России составит до 12 лет лишения свободы, если «выбиванием» долгов занималась организованная группа.

Президент Национальной ассоциации коллекторских агентств Эльман Мехтиев, комментируя законопроект, счёл меры наказания избыточными.

Он пояснил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что в Уголовном кодексе уже есть нормы, предусматривающие наказание за подобные злоупотребления.

«Работать нужно не над принятием очередного закона или очередным ужесточением мер, а над исполнением того, что уже есть в законах. Если есть уголовная ответственность за порчу имущества, за нанесение вреда здоровью, за угрозы, а сейчас это есть в Уголовном кодексе, то это должно быть сделано, а не очередное «давайте примем новый закон», — сказал Мехтиев.

Ранее сообщалось, что в России могут усилить ответственность банков и МФО за неправомерную деятельность коллекторов.