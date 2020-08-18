В России могут усилить ответственность банков за неправомерную деятельность коллекторов

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В России могут усилить ответственность банков и МФО за неправомерную деятельность коллекторов.
В России могут усилить ответственность банков за неправомерную деятельность коллекторов
  • © pixabay.com

Об этом сообщает «Парламентская газета». Соответствующие изменения предложено внести в Кодекс об административных правонарушениях. Законопроект правительства России планируется рассмотреть в Госдуме в осеннюю сессию.

Дополнительными полномочиями намерены наделить Федеральную службу судебных приставов. Предусмотрено двукратное увеличение штрафных санкций для должностных лиц в размере от 20 тыс. до 200 тыс. рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года, для юрлиц — от 50 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, предложено наделить ФССП полномочиями по рассмотрению дел, связанных с нарушением коллекторами прав граждан.

Ранее исполнительный директор проекта «За права заёмщиков» ОНФ Евгения Лазарева в беседе с kp.ru рассказала об обращениях граждан.

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