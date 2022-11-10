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Роскачество нашло растительные жиры почти в четверти образцов ультрапастеризованного молока

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Глава Роскачества Максим Протасов заявил, что почти четверть образцов ультрапастеризованного молока недорогой ниши содержит растительные жиры.
Роскачество нашло растительные жиры почти в четверти образцов ультрапастеризованного молока
  • РИА Новости

«Если произвести молочную продукцию с использованием растительных жиров — пальмового масла, иных видов растительных масел — это приведёт к тому, что себестоимость существенно снижается. И когда мы берём именно недорогую продукцию, в ней риск обнаружить растительное масло, фальсификат выше, чем в продукции более дорогой», — рассказал эксперт в эксклюзивном интервью НТВ.

По его словам, в нише недорогого ультрапастеризованного молока растительные жиры обнаружены в 24% исследуемых образцов. С такими производителями ведомство проводит работу, заверил Протасов.

В целом же, по его словам, уровень фальсификата молочной продукции сократился до 2—2,5%.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Роскачество подвело итоги второго этапа исследования сметаны 20%-ной жирности, предлагаемой различными производителями.

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