«Ъ»: агрегаторы такси в России ищут альтернативные способы привлечения клиентов

Агрегаторы такси в России ищут альтернативные способы привлечения клиентов. Компания People & People, которая управляет брендами «Таксовичкоф» и «Ситимобил», запускает новый сервис поездок LuuLuu, в котором клиенты сами смогут предлагать водителям цены за поездки.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на CEO People & People Игоря Рудзия.

Как рассказал Рудзий, планируется расширение LuuLuu в российских регионах и в других странах посредством продажи франшизы и создания совместных предприятий.

По данным издания, компания уже создала приложение для iOS и Android для нового сервиса.

В июне сообщалось, что в Общественной палате России обсудят поправки к законопроекту о такси, в том числе предложение снизить комиссию агрегаторов за вызов машины.

Депутат Госдумы Олег Морозов прокомментировал в беседе с RT закон о запрете работы в такси и общественном транспорте лицам с судимостью.