«Ъ»: агрегаторы такси в России ищут альтернативные способы привлечения клиентов
- РИА Новости
Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на CEO People & People Игоря Рудзия.
Как рассказал Рудзий, планируется расширение LuuLuu в российских регионах и в других странах посредством продажи франшизы и создания совместных предприятий.
По данным издания, компания уже создала приложение для iOS и Android для нового сервиса.
В июне сообщалось, что в Общественной палате России обсудят поправки к законопроекту о такси, в том числе предложение снизить комиссию агрегаторов за вызов машины.
Депутат Госдумы Олег Морозов прокомментировал в беседе с RT закон о запрете работы в такси и общественном транспорте лицам с судимостью.