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Корпорация Mazda Motor прекращает деятельность в России

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Японская автомобилестроительная корпорация Mazda Motor приняла решение прекратить свою деятельность в России.
Корпорация Mazda Motor прекращает деятельность в России
  • Gettyimages.ru

Как пишет ТАСС со ссылкой на сообщение концерна, доля в совместном предприятии во Владивостоке будет передана ПАО «Соллерс Авто».

«24 октября 2022 года мы подписали соглашение о передаче доли», — отмечается в сообщении.

Сумма сделки составила €1.

В связи с уходом с российского рынка и передачей доли в бизнесе Mazda Motor понесёт убыток в размере 12 млрд иен ($82 млн).

В начале ноября стало известно, что японский автопроизводитель Infiniti принял решение уйти с российского рынка, но продолжит оказывать сервисную поддержку владельцам автомобилей.

В октябре руководство южнокорейской компании Kia допустило возможность прекращения продаж автомобилей в России и перехода только к послепродажному обслуживанию российских клиентов.

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